В МЧС напомнили правила установки входных дверей в квартирах

Входные двери в квартирах многоквартирных домов (МКД) не должны открываться в одну сторону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования», — указано в сообщении.