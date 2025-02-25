В МЧС напомнили правила установки входных дверей в квартирах
МЧС РФ: Входные двери в квартирах не должны открываться в определённую сторону
Входные двери в квартирах многоквартирных домов (МКД) не должны открываться в одну сторону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
«Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что нормативным документом по пожарной безопасности является свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Там указано, что направление открывания дверей для помещений в МКД не нормируется.
Shutterstock / FOTODOM / ArtOfPhotos