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24 февраля, 19:09

В Госдуме опровергли увеличение штрафа за неправильно установленную дверь

Депутат Колунов: Штраф за неправильно установленную дверь увеличен с 2022 года

В Госдуме опровергли информацию из СМИ о росте штрафов за неправильно установленную дверь. Как заявил зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, поправки в соответствующую статью последний раз вносились в 2022 году. Тогда штраф подняли с 10 до 15 тысяч рублей.

«Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ. <...> Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года», цитирует Колунова РИА «Новости».

Таким образом, поправки действуют уже три года, а не с 1 января 2025-го, подчеркнул парламентарий.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о росте штрафов за неправильно установленную дверь. По мнению специалистов, открываема наружу дверь мешает эвакуации при пожарной тревоге.

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Shutterstock / FOTODOM / K.Decha

Полина Никифорова
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