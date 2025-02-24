В Госдуме опровергли увеличение штрафа за неправильно установленную дверь

В Госдуме опровергли информацию из СМИ о росте штрафов за неправильно установленную дверь. Как заявил зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, поправки в соответствующую статью последний раз вносились в 2022 году. Тогда штраф подняли с 10 до 15 тысяч рублей.

«Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ. <...> Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года», — цитирует Колунова РИА «Новости».

Таким образом, поправки действуют уже три года, а не с 1 января 2025-го, подчеркнул парламентарий.