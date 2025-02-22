В Роскачестве напомнили об ответственности за порчу общедомового имущества

Подъезды, лифты, лестницы, крыша, стены, коридоры, чердак, парковка, детская площадка, спортивные объекты, подвалы, технические этажи, земельный участок вокруг дома, а также объекты благоустройства территории, в том числе скамейки, газоны и кустарники относятся к общедомовому имуществу, за порчу которого предусмотрена ответственность. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что гражданин, совершивший акт вандализма, рискует понести уголовную ответственность. Кроме того, за порчу общедомового имущества предусмотрено административное наказание с выплатой штрафа в размере от 300 до 500 рублей. А при хулиганстве можно оказаться за решёткой сроком до 15 суток.