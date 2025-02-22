В Роскачестве напомнили об ответственности за порчу общедомового имущества
За порчу общедомового имущества россиянам грозит штраф до 40 тысяч рублей
Подъезды, лифты, лестницы, крыша, стены, коридоры, чердак, парковка, детская площадка, спортивные объекты, подвалы, технические этажи, земельный участок вокруг дома, а также объекты благоустройства территории, в том числе скамейки, газоны и кустарники относятся к общедомовому имуществу, за порчу которого предусмотрена ответственность. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Он подчеркнул, что гражданин, совершивший акт вандализма, рискует понести уголовную ответственность. Кроме того, за порчу общедомового имущества предусмотрено административное наказание с выплатой штрафа в размере от 300 до 500 рублей. А при хулиганстве можно оказаться за решёткой сроком до 15 суток.
Если же речь идёт об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества, повлекшего крупный ущерб, то за это предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей с обязательными исправительными или принудительными работами, арест до трёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет, заключил эксперт в беседе с RT.
Ранее юрист напомнил, кто отвечает за детские шалости с петардами. Он подчеркнул, что родители должны будут возместить ущерб, если дети повредят чужое имущество. Кроме того, эксперт объяснил, кто возместит ущерб за порчу авто при непогоде.