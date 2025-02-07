Четверых россиян и литовца арестовали в Армении за порчу ереванского метро

Пятерых иностранцев заключили под стражу в Армении по обвинению в вандализме. По версии следствия, четыре россиянина и литовец нарушили работу общественного транспорта и серьёзно испортили имущество метрополитена Еревана, сообщают РИА Новости со ссылкой на СК республики.