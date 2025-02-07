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7 февраля, 03:49

Четверых россиян и литовца арестовали в Армении за порчу ереванского метро

Пятерых иностранцев заключили под стражу в Армении по обвинению в вандализме. По версии следствия, четыре россиянина и литовец нарушили работу общественного транспорта и серьёзно испортили имущество метрополитена Еревана, сообщают РИА Новости со ссылкой на СК республики.

«В отношении пятерых лиц избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщила официальный представитель ведомства.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл 1 февраля. Злоумышленники сорвали стоп-кран, принудительно остановив состав, а затем перелезли через защитное ограждение и разрисовали несколько вагонов баллончиками с краской.

В Ярославле ищут вандалов, осквернивших Воинское мемориальное кладбище
В Ярославле ищут вандалов, осквернивших Воинское мемориальное кладбище

А в Ярославле ранее неизвестные разрисовали ругательствами стену Воинского мемориального кладбища. Хулиганами заинтересовалась полиция, которая инициировала поиски вандалов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Антон Голыбин
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