Эксперт объяснил, кто возместит ущерб за порчу авто при непогоде

Не существует "панацеи" от повреждений автомобиля в городской среде, например, при сильном ветре: на машину может рухнуть рекламный щит или дерево, напомнил в разговоре с RT автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, даже дорожные службы не всегда могут определить, что дерево сгнило изнутри, поэтому под ними автомобили лучше не ставить. Даже если стволы внутри цельные, при ветре могут упасть ветки, которые повредят лакокрасочное покрытие и оставят вмятины.

Также не стоит ставить машины под окнами зданий, потому что сильный ветер может сорвать что-то с подоконника. Идеальное решение для длительной стоянки — закрытый паркинг или гараж. Эксперт обратил внимание, что по закону любая организация или физическое лицо должны компенсировать ущерб, нанесённый третьим лицам.

"Нужно вызывать участкового, поскольку это не ДТП, а повреждение имущества. Нужно зафиксировать повреждения и дальше обращаться, в зависимости от того, чьё имущество нанесло вам, вашему автомобилю повреждения. Если, например, дерево (повредило автомобиль. — Прим. Life.ru), то это управляющая компания или эксплуатирующая муниципальная компания, которая должна следить за состоянием деревьев. Если это, например, упал кондиционер с какого-то окна, тогда (возмещать ущерб должен. — Прим. Life.ru) владелец этой квартиры", — пояснил Кадаков.