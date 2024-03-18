Автовладельцам объяснили, как и с кого взыскать ущерб из-за дорожных выбоин Автоюрист Славнов заявил о праве взыскать ущерб от попадания машины в выбоину 18 марта, 13:08 Если машина попала в дорожную яму, то можно взыскать расходы на ремонт. Обложка © Freepik

Если автомобиль получил повреждения из-за попадания в дорожную выбоину, то взыскать убытки можно с компании, отвечающей за ремонт трассы. Для этого водитель должен вызвать на место ЧП бригаду дорожно-патрульной службы. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"Инспектор фиксирует все детали и подробности, осуществляет замер ямы и определяет степени соответствия конкретному госту. Если параметры ямы превышают допустимые значения, то взыскание средств проводится с баланса компании, ответственной за этот участок дороги", — пояснил он.

Далее владелец авто должен заказать независимую экспертизу, в результате которой будет определена степень нанесённого урона. После этого следует обратиться с документами в ответственную организацию, если она откажется возмещать ущерб, то нужно обратиться в суд.

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Авторы Татьяна Миссуми