Автовладельцам рассказали, что нужно заменить в машине до наступления тепла

До наступления тепла автомобилистам нужно проверить некоторые запчасти машины, которые не использовались зимой. Благодаря этому срок службы автомобиля заметно увеличится. Так, например, стоит провести "рейды" по салонному и воздушному фильтрам, поскольку за сезон они сильно забиваются грязью.

"Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технические жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло. Несмотря на пробег, количество моточасов этой зимой было выше за счёт долгих прогревов. Частая работа мотора на холостых снизила качество масла ДВС," — рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с "Газетой.Ru".

Он отметил, что к тёплому сезону нужно успеть заменить щётки стеклоочистителей, потому что за зимний период они сильно изнашиваются. Также стоит проверить состояние лобового стекла, лакокрасочного покрытия автомобиля, так как реагенты на дорогах изрядно царапают автомобиль.

Ещё один совет от автоэксперта — проверить систему кондиционирования. Из-за того что в холодное время ей не пользуются, необходимо выяснить её состояние и работоспособность. Специалист отметил, что эксплуатация системы, не заправленной фреоном, может вывести из строя компрессоры и другие элементы.