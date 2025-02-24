В России изменились штрафы за неправильную входную дверь

В России назначили новую сумму штрафа за дверь в квартиру, которая открывается в неправильном направлении. Об этом напомнил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет aif.ru.

Специалист пояснил, что дверь не должна открываться наружу, так как это мешает эвакуации при пожарной тревоге. Раньше размер штрафа составлял 10 тысяч рублей, теперь его подняли до 15 тысяч. Помимо этого, соседи могут потребовать изменения установки двери и пойти в суд при отказе.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — заключил эксперт.