Проверка систем оповещения состоится в России 1 октября

В России 1 октября состоится общенациональная проверка готовности систем оповещения населения. По всей территории страны будут активированы сирены и громкоговорители для тестирования. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения», — говорится в сообщении.

Системы оповещения необходимы для того, чтобы население было вовремя проинформировано о надвигающихся или произошедших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

А ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских дрона над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Брянской областью.