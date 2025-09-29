Проверка систем оповещения состоится в России 1 октября
Обложка © Shuuterstock / FOTODOM / Ridwan Adee
В России 1 октября состоится общенациональная проверка готовности систем оповещения населения. По всей территории страны будут активированы сирены и громкоговорители для тестирования. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения», — говорится в сообщении.
Системы оповещения необходимы для того, чтобы население было вовремя проинформировано о надвигающихся или произошедших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
