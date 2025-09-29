За ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Брянской областью. 21 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по девять — над Воронежской и Смоленской областями. Семь беспилотников сбили над Калужской областью, четыре — над территорией Московского региона, три — над Орловской областью, один — над Курской областью.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Напомним, в Белгороде и Белгородском районе на протяжении всей ночи продолжались восстановительные работы после вчерашнего обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, вызвавшего масштабное отключение электричества. Основная часть мероприятий по восстановлению энергоснабжения выполнена, однако небольшое число потребителей всё ещё остаются без света. Основные трудности связаны с возобновлением подачи горячей воды. Специалисты смогут оценить масштаб повреждений только в светлое время суток. Приблизительные сроки восстановления будут известны приблизительно в 12 часов дня.