Гладков рассказал о ходе восстановительных работ после вчерашнего удара по Белгороду

В Белгороде и Белгородском районе на протяжении всей ночи продолжались восстановительные работы после вчерашнего обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), вызвавшего масштабное отключение электричества. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, основная часть мероприятий по восстановлению энергоснабжения выполнена, однако небольшое число потребителей всё ещё остаются без света.

«Пока электроэнергию не подали в Центр образования № 1, школу № 48, во 2-й и 33-й детские сады. Но энергетики обещают это сделать в ближайший час. Поэтому школы и детские сады будут работать в привычном режиме», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что основные трудности связаны с возобновлением подачи горячей воды. Специалисты смогут оценить масштаб повреждений только в светлое время суток. По словам губернатора, приблизительные сроки восстановления будут известны приблизительно в 12 часов дня.

Напомним, в Белгороде после атаки ВСУ были зафиксированы проблемы с электроснабжением. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода. Аварийные службы были обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках была предусмотрена резервная генерация.