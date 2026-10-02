В Подмосковье 7 октября проверят систему оповещения населения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Подмосковье 7 октября с 10:30 до 12:00 проверят региональную систему оповещения населения. Об этом сообщили подмосковные власти.
В 10:40 мск заработают электросирены и громкоговорители. Жители региона услышат предупредительный сигнал «Внимание всем!». Три минуты спустя по телевидению и радио передадут сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»
Услышав сирены, жителям следует включить радиоприёмник или телевизор, настроенный на федеральные телеканалы, и прослушать информацию. Власти подчеркнули, что проверка плановая, поэтому паниковать не нужно.
Уведомления также появятся в мобильных приложениях «112 МО» и «МЧС России». Жителям Подмосковья рекомендовали заранее установить их на смартфоны.
В марте аналогичная масштабная проверка прошла во всех регионах России. Тогда в городах включали электросирены и громкоговорители, а эфир телеканалов и радиостанций временно замещали специальным сообщением. Life.ru рассказывал, как проверяли готовность систем и дежурных служб.
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