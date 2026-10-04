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Регион
Опубликовано 4 октября, 01:48

ПВО уничтожила ещё 13 украинских дронов над Тульской областью 4 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские средства ПВО уничтожили ещё 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, дроны перехватили подразделения противовоздушной обороны Минобороны России. Информации о повреждении зданий или объектов инфраструктуры на данный момент не поступало.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей учитывать сохраняющуюся угрозу и следить за официальными сообщениями властей.

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Также 4 октября средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. После перехвата дронов специалисты экстренных служб выехали к местам падения обломков. Информации о последствиях атаки в первоначальном сообщении не приводилось.

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Антон Голыбин
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