На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников
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105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 6 октября. Всего в направлении Московского региона летели 650 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Большую часть воздушных целей, по данным градоначальника, российские силы ПВО нейтрализовали на дальних рубежах.
Атака продолжалась с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября. О пострадавших не сообщалось.
Ранее Life.ru писал, что обломки вражеского БПЛА упали возле автобусной остановки в Курске, после чего загорелся электробус. На данный момент известно о шести пострадавших.
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