На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников

105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 6 октября. Всего в направлении Московского региона летели 650 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Большую часть воздушных целей, по данным градоначальника, российские силы ПВО нейтрализовали на дальних рубежах.

Атака продолжалась с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября. О пострадавших не сообщалось.