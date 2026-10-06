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Регион
Опубликовано 6 октября, 05:30

На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 6 октября. Всего в направлении Московского региона летели 650 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Большую часть воздушных целей, по данным градоначальника, российские силы ПВО нейтрализовали на дальних рубежах.

Атака продолжалась с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября. О пострадавших не сообщалось.

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести
Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Ранее Life.ru писал, что обломки вражеского БПЛА упали возле автобусной остановки в Курске, после чего загорелся электробус. На данный момент известно о шести пострадавших.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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