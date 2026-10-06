Российский дрон протаранил аэростат ВСУ со Starlink на высоте более 10 км

Российский дрон-перехватчик тараном поразил украинский аэростат на высоте свыше 10 километров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват выполнил оператор отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». По данным ведомства, аэростат поднял БПЛА, на котором был закреплён модуль спутниковой связи Starlink.

«Оператор дрона-перехватчика отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» на высоте более 10 тысяч метров поразил аэростат ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Военное ведомство показало момент воздушного тарана. Других подробностей о сбитой конструкции и назначении находившегося на ней беспилотника Минобороны не привело.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения ПВО начали применять в зоне СВО новый беспилотник-перехватчик «Малыш» для борьбы с ударными дронами ВСУ. В Минобороны отмечали, что аппарат способен преследовать воздушные цели на значительном расстоянии и работать при серьёзном перепаде высот.