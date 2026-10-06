Отражена атака ещё 39 беспилотников на Москву — сбит уже 161 дрон

Силы противовоздушной обороны перехватили новую группу из 39 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

После уничтожения воздушных целей экстренные службы направились к местам падения обломков. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении градоначальника не приводится.

«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.