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Регион
Опубликовано 6 октября, 09:27

Отражена атака ещё 39 беспилотников на Москву — сбит уже 161 дрон

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны перехватили новую группу из 39 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

После уничтожения воздушных целей экстренные службы направились к местам падения обломков. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении градоначальника не приводится.

«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

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С начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 161 беспилотник. Атаки продолжались несколькими волнами. Они затронули и Московскую область. Ранее Life.ru сообщал, что в ходе одного из крупнейших налётов на Подмосковье повреждения получили 47 частных домов. Погибли два человека, ещё девять пострадали. Также за ночь в 16 муниципалитетах региона уничтожили и подавили 185 беспилотников. Прокуратура открыла горячую линию.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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