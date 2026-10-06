Отражена атака ещё 39 беспилотников на Москву — сбит уже 161 дрон
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Силы противовоздушной обороны перехватили новую группу из 39 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
После уничтожения воздушных целей экстренные службы направились к местам падения обломков. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении градоначальника не приводится.
«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
С начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 161 беспилотник. Атаки продолжались несколькими волнами. Они затронули и Московскую область. Ранее Life.ru сообщал, что в ходе одного из крупнейших налётов на Подмосковье повреждения получили 47 частных домов. Погибли два человека, ещё девять пострадали. Также за ночь в 16 муниципалитетах региона уничтожили и подавили 185 беспилотников. Прокуратура открыла горячую линию.
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