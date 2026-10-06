В Подмосковье выросло число погибших и раненых в результате одной из крупнейших атак БПЛА
Число погибших во время одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье достигло 2
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Число погибших после массированной атаки беспилотников на Московскую область увеличилось до двух, ещё девять человек получили травмы. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, назвавший атаку одной из крупнейших.
В Барыбино спасатели при разборе завалов разрушенного частного дома обнаружили тело 71-летнего мужчины. Находившаяся вместе с ним женщина пострадала. Ранее была подтверждена гибель 20-летнего жителя посёлка Радумля Солнечногорского округа. Таким образом, число жертв ночного налёта достигло двух.
«Всего в результате атаки пострадали 9 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Воробьёв.
Масштаб повреждений также оказался больше, чем сообщалось первоначально. В Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре повреждены в общей сложности 47 частных домов.
В селе Лобаново Домодедовского округа ударной волной выбило окна и остекление балконов в четырёх квартирах многоквартирного дома. Жильцов эвакуировать не потребовалось, среди них пострадавших нет. Повреждения также получила расположенная рядом котельная.
Кроме того, пострадали три автомобиля. В деревне Литвиново Солнечногорского округа после атаки произошло возгорание на территории склада, которое уже ликвидировали. Экстренные и коммунальные службы продолжают работать в пострадавших населённых пунктах. Власти региона поручили муниципалитетам оперативно помочь жителям и начать восстановление повреждённых домов.
Ранее Life.ru сообщал о первоначальных последствиях массированной атаки на Подмосковье. Тогда было известно об одном погибшем и шести пострадавших. Также за ночь над 16 муниципалитетами Московской области уничтожили и подавили 185 беспилотников.
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