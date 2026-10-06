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Опубликовано 6 октября, 07:34

В 16 муниципалитетах Подмосковья за ночь ликвидировали 185 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В 16 муниципалитетах Московской области за ночь силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 185 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Истре повреждения получили 10 частных домов в населённых пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля.

В деревне Покровское Волоколамского округа у одного из домов повреждены фасад и остекление.

В селе Лобаново городского округа Домодедово произошло возгорание частного дома. Ещё один дом оказался разрушен в Барыбино, на месте работают спасатели.

На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников
На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников

Кроме того, в посёлке Радумля Солнечногорского округа при атаке БПЛА погиб 20-летний мужчина. Губернатор Андрей Воробьёв выразил соболезнования его семье.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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