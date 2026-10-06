В 16 муниципалитетах Подмосковья за ночь ликвидировали 185 БПЛА

В 16 муниципалитетах Московской области за ночь силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 185 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Истре повреждения получили 10 частных домов в населённых пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля.

В деревне Покровское Волоколамского округа у одного из домов повреждены фасад и остекление.

В селе Лобаново городского округа Домодедово произошло возгорание частного дома. Ещё один дом оказался разрушен в Барыбино, на месте работают спасатели.

Кроме того, в посёлке Радумля Солнечногорского округа при атаке БПЛА погиб 20-летний мужчина. Губернатор Андрей Воробьёв выразил соболезнования его семье.