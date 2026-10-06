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Регион
Опубликовано 6 октября, 08:48

Прокуратура открыла горячую линию после смертельной атаки дронов на Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

В Подмосковье запустили горячую линию для жителей, пострадавших в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина сотрудники городских прокуратур контролируют ситуацию в пунктах приёма и временного размещения жителей. Они также координируют взаимодействие властей и профильных служб при оказании помощи гражданам и оценке причинённого ущерба.

Обратиться за правовой помощью и оставить жалобу можно по телефону +7-916-240-31-28.

По предварительной информации ведомства, в результате ночного налёта погиб 20-летний мужчина, ещё шесть человек пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что повреждения получили частные дома и автомобили.

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Владимир Озеров
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