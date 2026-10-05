Собянин: Почти 10 тыс. дронов летело в сторону Московского региона с 1 сентября
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Украинские военные за месяц запустили в сторону Москвы и области почти 10 тысяч беспилотников. Большую часть дронов удалось уничтожить ещё на дальних рубежах. Информацией делится в Max мэр столицы Сергей Собянин.
«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», — говорится в тексте.
Этой ночью девять беспилотников, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО Минобороны России. А вечером 4 октября ПВО столицы сбила пять дронов. Тогда на места падения обломков выезжали экстренные службы, о повреждениях не сообщалось.
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