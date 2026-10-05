Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА

Девять беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожены силами ПВО Минобороны России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки в своём канале в MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.