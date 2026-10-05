Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
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Девять беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожены силами ПВО Минобороны России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки в своём канале в MAX.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 4 октября ПВО сбила пять направлявшихся к столице беспилотников. Тогда на места падения обломков также выехали экстренные службы.
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