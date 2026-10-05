За ночь над Тульской областью сбили 10 беспилотников

Над Тульской областью за минувшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, атаку отразили подразделения ПВО Минобороны России.

Никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Позднее он объявил об отмене угрозы.

Ранее Life.ru рассказывал, что 4 октября над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников. Тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.