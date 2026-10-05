За ночь над Тульской областью сбили 10 беспилотников
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Над Тульской областью за минувшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, атаку отразили подразделения ПВО Минобороны России.
Никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Позднее он объявил об отмене угрозы.
Ранее Life.ru рассказывал, что 4 октября над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников. Тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.
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