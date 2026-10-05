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Опубликовано 5 октября, 08:09

За ночь над Тульской областью сбили 10 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Над Тульской областью за минувшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, атаку отразили подразделения ПВО Минобороны России.

Никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Позднее он объявил об отмене угрозы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 4 октября над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников. Тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.

Больше новостей об атаках БПЛА — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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