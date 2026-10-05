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Опубликовано 5 октября, 06:55

Водитель бензовоза получил тяжёлые травмы при атаке БПЛА на Ростовскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Инцидент произошёл в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. При атаке был повреждён бензовоз. Водитель получил множественные ожоги.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Новошахтинска. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Слюсарь выразил поддержку пострадавшему и пожелал ему скорейшего выздоровления. Губернатор также поручил при необходимости организовать его перевод в областной ожоговый центр.

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Артём Гапоненко
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