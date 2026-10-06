46 человек срочно эвакуировали после падения БПЛА и пожара на складе в Литвиново

После падения беспилотника на крышу складского помещения в деревне Литвиново городского округа Солнечногорск начался пожар. Из здания в безопасное место вывели 46 человек, сообщил глава округа Константин Михальков.

По его словам, БПЛА упал на кровлю склада, который относится к магазину. После этого возникло возгорание. Помимо самого склада, повреждения получил грузовой автомобиль.

«46 сотрудников оперативно эвакуировали в безопасное место», — написал Михальков.

Глава округа также уточнил, что последствия атаки затронули и другие объекты на территории муниципалитета. В округе повреждены два частных дома и ещё один автомобиль, кроме того, сгорели девять машин. Литвиново оказалось в числе населённых пунктов, пострадавших в ходе массированного налёта беспилотников на Подмосковье.