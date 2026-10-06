46 человек срочно эвакуировали после падения БПЛА и пожара на складе в Литвиново
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
После падения беспилотника на крышу складского помещения в деревне Литвиново городского округа Солнечногорск начался пожар. Из здания в безопасное место вывели 46 человек, сообщил глава округа Константин Михальков.
По его словам, БПЛА упал на кровлю склада, который относится к магазину. После этого возникло возгорание. Помимо самого склада, повреждения получил грузовой автомобиль.
«46 сотрудников оперативно эвакуировали в безопасное место», — написал Михальков.
Глава округа также уточнил, что последствия атаки затронули и другие объекты на территории муниципалитета. В округе повреждены два частных дома и ещё один автомобиль, кроме того, сгорели девять машин. Литвиново оказалось в числе населённых пунктов, пострадавших в ходе массированного налёта беспилотников на Подмосковье.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе одной из крупнейших атак БПЛА на Московскую область повреждения получили 47 частных домов. Позднее власти уточнили, что жертвами налёта стали два человека, ещё девять пострадали. Кроме того, Life.ru писал, что за ночь в 16 муниципалитетах Подмосковья уничтожили и подавили 185 беспилотников. Прокуратура открыла горячую линию.
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