После атаки 185 БПЛА в подмосковном Литвиново загорелся склад

Небольшой пожар произошёл на территории склада в деревне Литвиново Солнечногорского округа после ночной атаки беспилотников. Огонь уже потушили, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Кроме того, повреждены три автомобиля — два в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили», — пишет глава области.

Более тяжёлые последствия зафиксировали в посёлке Радумля того же округа. В результате атаки погиб 20-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал семье сил пережить утрату.