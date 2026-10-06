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Опубликовано 6 октября, 09:17

После атаки 185 БПЛА в подмосковном Литвиново загорелся склад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Небольшой пожар произошёл на территории склада в деревне Литвиново Солнечногорского округа после ночной атаки беспилотников. Огонь уже потушили, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Кроме того, повреждены три автомобиля — два в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили», — пишет глава области.

Более тяжёлые последствия зафиксировали в посёлке Радумля того же округа. В результате атаки погиб 20-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал семье сил пережить утрату.

47 домов, 2 погибших и 9 пострадавших: последствия одной из крупнейших атак на Подмосковье
47 домов, 2 погибших и 9 пострадавших: последствия одной из крупнейших атак на Подмосковье

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников над 16 муниципалитетами Подмосковья. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Прокуратура открыла горячую линию.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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