После атаки 185 БПЛА в подмосковном Литвиново загорелся склад
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Небольшой пожар произошёл на территории склада в деревне Литвиново Солнечногорского округа после ночной атаки беспилотников. Огонь уже потушили, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Кроме того, повреждены три автомобиля — два в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили», — пишет глава области.
Более тяжёлые последствия зафиксировали в посёлке Радумля того же округа. В результате атаки погиб 20-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал семье сил пережить утрату.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников над 16 муниципалитетами Подмосковья. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Прокуратура открыла горячую линию.
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