47 домов, 2 погибших и 9 пострадавших: последствия одной из крупнейших атак на Подмосковье

47 частных домов получили повреждения в семи муниципалитетах Московской области после одной из крупнейших атак беспилотников на регион. Обновлённые данные о последствиях налёта сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Повреждения зафиксированы в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре. Кроме жилых зданий пострадали три автомобиля, котельная и складская территория.

В селе Лобаново Домодедовского округа выбиты окна и остекление балконов в четырёх квартирах многоквартирного дома. Жителей эвакуировать не пришлось, пострадавших там нет.

В деревне Литвиново Солнечногорского округа после налёта произошло небольшое возгорание на территории склада. Пожар уже потушен. На пострадавших территориях продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Региональные власти поручили как можно быстрее приступить к восстановлению повреждённого жилья.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь в 16 муниципалитетах Подмосковья уничтожили и подавили 185 беспилотников. Первоначально было известно об одном погибшем и шести пострадавших. Число погибших в результате атаки увеличилось до двух. В Барыбино спасатели нашли под завалами разрушенного частного дома тело 71-летнего мужчины, находившаяся рядом женщина получила травмы. Ранее стало известно о гибели 20-летнего жителя посёлка Радумля Солнечногорского округа.