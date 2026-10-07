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Опубликовано 7 октября, 07:40

Слюсарь сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ростовской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Более 30 беспилотников уничтожили минувшей ночью на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражали сразу в четырёх районах — Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Как отметил Слюсарь, сведения о возможных последствиях будут уточняться.

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Также враг ночью атаковал Тульскую область. Силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших в результате атаки нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

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Артём Гапоненко
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