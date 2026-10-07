Слюсарь сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ростовской областью

Более 30 беспилотников уничтожили минувшей ночью на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражали сразу в четырёх районах — Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Как отметил Слюсарь, сведения о возможных последствиях будут уточняться.

Также враг ночью атаковал Тульскую область. Силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших в результате атаки нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.