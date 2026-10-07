В Тульской области за ночь уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, БПЛА был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших в результате атаки нет.

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью три украинских беспилотника ликвидировали в Пензенской области, причём один из них удалось уничтожить непосредственно у границы областного центра.