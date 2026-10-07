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Регион
Опубликовано 7 октября, 07:14

В Тульской области за ночь уничтожили один украинский беспилотник

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Тульской области за ночь уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, БПЛА был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших в результате атаки нет.

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае
ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью три украинских беспилотника ликвидировали в Пензенской области, причём один из них удалось уничтожить непосредственно у границы областного центра.

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Артём Гапоненко
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