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Регион
Опубликовано 7 октября, 07:12

ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / VLADJ55

В Пермском крае силы ПВО отражают атаку беспилотников. На территории региона введён режим «Беспилотная опасность», все оперативные службы приведены в готовность.

О происходящем сообщило региональное Министерство территориальной безопасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«В Пермском крае силами ПВО идёт отражение атаки вражеских БПЛА. Важно: в целях безопасности не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу», — говорится в сообщении ведомства.

Власти также предупредили жителей не подходить к возможным обломкам сбитых аппаратов и не публиковать фото и видео работы средств противовоздушной обороны. О последствиях атаки и возможных повреждениях пока не сообщается.

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Ранее Life.ru писал, что за сутки российские системы ПВО уничтожили 110 беспилотников над регионами страны. Аппараты перехватывали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областями, Московским регионом и Крымом.

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Юния Ларсон
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