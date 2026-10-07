ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Пензенской области

Три украинских беспилотника ликвидировали в Пензенской области, причём один из них удалось уничтожить непосредственно у границы областного центра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, по воздушным целям работали подразделения ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы региона. Два беспилотника сбили в одном из районов области, ещё один — на подступах к Пензе.

«Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп уничтожено несколько вражеских беспилотников: два на территории одного из районов области, один на границе областного центра», — сообщил Мельниченко в своём канале в «Максе».

Губернатор поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивали защиту региона. Информация о последствиях атаки пока предварительная: специалисты продолжают проверять территорию.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

Ранее Life.ru писал, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России и территорией Крыма. Больше всего внимания после атак традиционно уделяется работе расчётов ПВО и мобильных огневых групп, которые прикрывают населённые пункты.