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Опубликовано 7 октября, 19:01

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В Севастополе военные уничтожают украинские беспилотники, в том числе из стрелкового оружия. По словам губернатора Михаила Развожаева, днём 7 октября активная работа идёт в Ленинском и Гагаринском районах, а также возле Северного и Южного молов.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — сообщил глава города в своём канале в МАКС.

Губернатор призвал жителей и гостей покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь
Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

20 сентября Развожаев сообщал, что при отражении налёта над городом нейтрализовали восемь беспилотников. Один из дронов с поражающими элементами взорвался возле проспекта Победы. По данным губернатора, повреждения получили пять автомобилей, троллейбусы и окна жилых домов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Полина Никифорова
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