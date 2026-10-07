14-летний подросток пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

Четырнадцатилетний подросток пострадал при детонации беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в мессенджере MAX.

У ребёнка диагностировали акубаротравму. После произошедшего он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу. Врачи оказали подростку необходимую медицинскую помощь. Госпитализация ему не потребовалась — дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

«В посёлке Разумное Белгородского округа в результате детонации БПЛА пострадал подросток 14 лет. С акубаротравмой он обратился в детскую областную клиническую больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно», — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 59 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.