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Опубликовано 7 октября, 21:12

Сальдо: В Алёшкинском округе от атак ВСУ погибли 68 человек с начала года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Алёшкинском округе Херсонской области с начала года при атаках ВСУ погибли 68 мирных жителей. Такие данные привёл губернатор региона Владимир Сальдо на брифинге о ситуации в городе.

Почти половина жертв приходится непосредственно на Алёшки, где погибли 29 человек. Ещё более 130 жителей округа получили ранения различной степени тяжести. Вся территория муниципалитета находится в прифронтовой полосе.

Сальдо подчеркнул, что приведённые цифры не учитывают тех, кто после атак не обращался за медицинской помощью.

9 мирных жителей ранены при ударах ВСУ по «дороге смерти» Алёшки — Раденск
9 мирных жителей ранены при ударах ВСУ по «дороге смерти» Алёшки — Раденск

Алёшкинский округ остаётся одним из наиболее сложных участков Херсонской области. В августе Сальдо поручил ускорить установку антидроновых сетей на местных дорогах, отмечая постоянную угрозу для энергетиков, коммунальных служб, водовозов и машин скорой помощи. На тот момент часть населённых пунктов подолгу оставалась без электричества, а перебои затрагивали и водоснабжение.

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Юлия Сафиулина
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