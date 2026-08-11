Сальдо поручил ускорить установку антидроновых сетей в Алешкинском округе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Алешкинский муниципальный округ одной из наиболее сложных территорий региона из-за непрекращающихся атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, противник целенаправленно наносит удары по подстанциям и энергетической инфраструктуре, а затем с помощью беспилотников преследует ремонтные бригады. Под угрозой находится любой транспорт — машины энергетиков, водовозы, коммунальная техника и кареты скорой помощи. Каждый выезд на линию сопряжён с риском для жизни.

В связи с этим губернатор поручил ускорить установку антидроновых сетей на дорогах общего пользования и оперативно восстанавливать уже повреждённые участки. В настоящее время свет есть только в двух сёлах, населённые пункты у Днепра не имеют электричества уже длительное время, в остальных подача осуществляется с большими перебоями. Сальдо также распорядился максимально использовать генераторы для питания скважин и взять на особый контроль сёла, где люди дольше всего остаются без воды.

Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству. Из 33 тысяч гектаров озимой пшеницы, засеянных в округе, 1,3 тысячи гектаров уже погибли в результате ударов ВСУ.

Несмотря на постоянные атаки, в Алешкинском округе продолжает работу местная больница, функционирует рынок в Великих Копанях, работают детские сады, идёт подготовка к новому учебному году. Сальдо подчеркнул, что в округе проживают более двух тысяч детей, поэтому продолжается строительство игровых площадок. Также не прекращается выдача гуманитарной помощи жителям.

Губернатор отметил, что шеф-регион Калининградская область оказывает большую помощь, ремонтируя разрушенные кровли и окна домов. В местной амбулатории планируют перекрыть крышу, а также восстанавливают ФАПа в Брилевке.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановку на трассе «Новороссия», которая идёт вдоль Азовского моря и попадает под удары украинских беспилотников, удалось привести в норму. Он подчеркнул, что власти делают всё возможное для безопасности гражданских машин. По его словам, обстановка стала лучше, но водителям всё же стоит оставаться внимательными и не забывать о мерах предосторожности.