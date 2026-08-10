Балицкий сообщил о стабилизации обстановки на трассе «Новороссия»

Обстановку на трассе «Новороссия», которая идёт вдоль Азовского моря и попадает под удары украинских беспилотников, удалось привести в норму. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

«Совместными усилиями Армии России, дорожных служб и МЧС удалось стабилизировать обстановку на трассе Р-280. Восстановление движения — это результат колоссальной ежедневной работы», — написал он.

Он подчеркнул, что власти делают всё возможное для безопасности гражданских машин. По его словам, обстановка стала лучше, но водителям всё же стоит оставаться внимательными и не забывать о мерах предосторожности.

Трасса идёт от Ростова-на-Дону до Крыма и проходит через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Она входит в сухопутный маршрут на полуостров, проложенный вдоль Азовского моря.

Незадолго до этого о восстановлении движения по «Новороссии» говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что ситуация заметно улучшилась, а по дороге теперь ежедневно проезжают около семи тысяч автомобилей, из них примерно три тысячи — грузовики. При этом случаи поражения техники и дронов продолжаются, чаще всего страдают бензовозы, иногда под удар попадают и гражданские машины.