9 мирных жителей ранены при ударах ВСУ по «дороге смерти» Алёшки — Раденск
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Девять мирных жителей получили ранения за несколько дней при атаках ВСУ на дороге между Алёшками и Раденском в Херсонской области. Об этом сообщил глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко.
Этот участок чиновник назвал «дорогой смерти». По его словам, трасса по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных направлений для гражданского транспорта.
«В центре внимания была и остается «дорога смерти» из Алёшек на Раденск. 9 человек на ней за несколько дней пострадали от атак террористического киевского режима», — написал Хоменко в своём канале в MAX.
Ранее Life.ru рассказывал, что четыре жителя Алёшек подорвались на мине, когда пытались добраться до Раденска за продуктами. Всех пострадавших госпитализировали. Дороги регулярно разминируют, однако безопасным этот участок бывает редко.
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