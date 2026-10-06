9 мирных жителей ранены при ударах ВСУ по «дороге смерти» Алёшки — Раденск

Девять мирных жителей получили ранения за несколько дней при атаках ВСУ на дороге между Алёшками и Раденском в Херсонской области. Об этом сообщил глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

Этот участок чиновник назвал «дорогой смерти». По его словам, трасса по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных направлений для гражданского транспорта.

«В центре внимания была и остается «дорога смерти» из Алёшек на Раденск. 9 человек на ней за несколько дней пострадали от атак террористического киевского режима», — написал Хоменко в своём канале в MAX.

Ранее Life.ru рассказывал, что четыре жителя Алёшек подорвались на мине, когда пытались добраться до Раденска за продуктами. Всех пострадавших госпитализировали. Дороги регулярно разминируют, однако безопасным этот участок бывает редко.