Четыре жителя Алёшек подорвались на мине по пути за продуктами

Четыре жителя Алёшек Херсонской области получили ранения при подрыве на мине, когда пытались выйти из города в Раденск за продуктами. Об этом глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко рассказал телеканалу «Таврия».

По словам Хоменко, все пострадавшие были доставлены в больницу. Он отметил, что опасность для жителей Алёшек сохраняется практически на каждом шагу.

Военнослужащие регулярно проводят разминирование дорог, однако безопасные маршруты появляются лишь время от времени. Из-за этого самостоятельное передвижение жителей остаётся опасным.

Глава округа сообщил, что власти по возможности организуют вывоз тяжелораненых и больных. Также предпринимаются меры для доставки продуктов в больницу и, когда это возможно, непосредственно жителям.

По словам Хоменко, Алёшки фактически остаются в блокаде. Доставку гуманитарных грузов и выезд жителей осложняют постоянные обстрелы и заминированные дороги.

Ситуация в Алёшках остаётся сложной из-за продолжающихся обстрелов и разрушения инфраструктуры. Ранее Life.ru сообщал, что жители города оказались фактически отрезаны от внешнего мира, а доставка гуманитарной помощи и эвакуация людей регулярно сталкиваются с серьёзными трудностями.