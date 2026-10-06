Пассажирский автобус попал под удар дрона в Горловке

Пассажирский автобус получил повреждения после удара беспилотника в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, атака пришлась по городскому транспорту. Детали повреждений градоначальник не уточнил. Информация о возможных пострадавших пока выясняется. Приходько также не сообщил, находились ли в момент удара внутри автобуса пассажиры и продолжал ли транспорт движение по маршруту.

Ранее Life.ru сообщал о другой атаке БПЛА на Горловку, в результате которой были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В городе неоднократно фиксировались удары беспилотников по гражданским объектам.