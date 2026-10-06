Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 08:40

Пассажирский автобус попал под удар дрона в Горловке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Пассажирский автобус получил повреждения после удара беспилотника в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, атака пришлась по городскому транспорту. Детали повреждений градоначальник не уточнил. Информация о возможных пострадавших пока выясняется. Приходько также не сообщил, находились ли в момент удара внутри автобуса пассажиры и продолжал ли транспорт движение по маршруту.

При атаке БПЛА в Подмосковье погиб 20-летний мужчина, шестеро пострадали
При атаке БПЛА в Подмосковье погиб 20-летний мужчина, шестеро пострадали

Ранее Life.ru сообщал о другой атаке БПЛА на Горловку, в результате которой были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В городе неоднократно фиксировались удары беспилотников по гражданским объектам.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и обстановке в Донбассе — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar