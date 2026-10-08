В ДНР три человека погибли и восемь пострадали после атак ВСУ 7 октября

Три мирных жителя погибли и ещё восемь получили ранения при атаках на территории ДНР с начала суток 7 октября. Инциденты произошли в нескольких населённых пунктах и на автодороге Донецк — Авдеевка, сообщило Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Общее число пострадавших — 11 человек: 3 погибли и 8 ранены», — говорится в сообщении управления.

Двое погибших находились в селе Спартак под Донецком. Ещё один человек погиб в Горловке. Там же ранения получили пять местных жителей. Ещё трое мирных жителей пострадали на автодороге Донецк — Авдеевка. Подробности об их состоянии управление не привело.

В результате атак повреждения получили три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры. Также пострадали грузовые и легковые автомобили.

Ранее сообщалось, что в Алёшкинском округе Херсонской области с начала 2026 года при атаках ВСУ погибли 68 мирных жителей. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнял, что 29 погибших приходятся непосредственно на Алёшки. Ещё более 130 человек в округе получили ранения различной степени тяжести. По словам главы региона, эта статистика может быть неполной, поскольку часть пострадавших после лёгких ранений не обращается за медицинской помощью.