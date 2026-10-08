Сводка СВО 8 октября: Зачистка Сумской области, штурм Доброполья, разгром ВСУ в «Волчанском котле», мирный план Индии по Чёрному морю Оглавление Сумская область 8 октября: бои у Кияницы Харьковская область 8 октября: уничтожение 3-й бригады ВСУ ДНР 8 октября: наступление на Краматорск и наступление в Доброполье Карта СВО на 8 октября 2026 года План перемирия на Украине от Индии: безопасность для Чёрного моря Армия России зачищает «Волчанский котёл», «Центр» дошёл до центра Доброполья, Киев бросает к Курской области дополнительные подразделения, план из трёх пунктов может остановить боевые действия в Чёрном море — дайджест на 8 октября 2026 года. Киев безуспешно пытается остановить Армию России в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 8 октября: бои у Кияницы

Армия России продвигается вблизи границы Курской области. Наступление идёт у сумского села Коренёк. Штурмовые подразделения группировки «Север» также ведут бои у Кияницы и Хотени. В связи с успехами ВС РФ, Киев вынужден перебрасывать в Сумскую область дополнительные силы.

— Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами, — сообщили в «Севере».

За сутки украинские подразделения потеряли в Сумской области свыше 150, уничтожены миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Активно противника ликвидируют возле Сосновки. По ВСУ работают операторы БПЛА 245-го полка и центра «Рубикон».

Харьковская область 8 октября: уничтожение 3-й бригады ВСУ

В Харьковской области бои идут на нескольких участках. ВС РФ продвигаются у Токарёвки и разбивают врага в «Волчанском котле». По данным Министерства обороны Российской Федерации, окружённые подразделения на северо-востоке региона сократились ещё на 30 человек.

— В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Аннополье, Приколотное и Котовка Харьковской области, — отметили в МО РФ.

В Колодезном уничтожены позиции 3-й бригады ВСУ. По ним прилетели управляемые авиабомбы.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают инфраструктуру и личный состав в Доброполье. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 8 октября: наступление на Краматорск и наступление в Доброполье

ВС РФ берут под контроль территорию Алексеево-Дружковку. Освобождение этого населённого пункта приблизит российские войска к Дружковке. Севернее идёт наступление на Краматорск. Военный корреспондент Павел Кукушкин отмечает, что на Дружковско-Краматорском направлении инициатива за Россией. Противник пытается остановить Армию России, используя БПЛА.

— Противник сопротивляется за счёт дронов. Это единственный вид вооружения, с помощью которого они пытаются замедлить наше наступление. Противник перебросил свежие силы и пытается контратаковать к востоку от Краматорска, — сообщил Кукушкин в эфире «Первого канала».

Группировка «Центр» штурмует Доброполье. Бойцы 51-й армии продвигаются в центральной и северной части города. 25-я бригада ВСУ попыталась деблокировать окружение, но успеха не имела. Российские войска в Доброполье взяли под контроль ещё 82 здания.

— Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населённого пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская», — рассказали в Минобороны об успехах ВС РФ.

Карта СВО на 8 октября 2026 года

ГрВ «Север» расширяет зону контроля в «Волчанском котле». Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

План перемирия на Украине от Индии: безопасность для Чёрного моря

План из трёх пунктов, касающихся остановки боевых действий в Чёрном море, представила Индия. По информации газеты Hindustan Times, индийская сторона хочет добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, а также обеспечения безопасного вывоза зерна и сырья. Кроме этого, должны быть прекращены атаки на коммерческие суда.

— Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело регулирования вокруг Украины. Мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются, — прокомментировал инициативу Индии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прекратить удары в Черноморском регионе пытается и Турция. В ходе телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер заявил о важности безопасного судоходства в Чёрном море. Ранее глава российского государства объяснил, почему ВС РФ атакуют инфраструктуру и корабли.

— В Чёрном море боевые действия, и мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти никогда не ошиблись, потому что, если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, значит, детонация, значит, там находился военный груз. Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, — заявил Владимир Путин.

Авторы Даниил Черных