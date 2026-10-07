Кара за Подмосковье: «Ониксы», Х-101 и «Искандеры» сожгли заводы «Фламинго» в Киеве, Днепре и Кременчуге Оглавление Киев и область: горят заводы «Фламинго» Полтавская область: КрАЗ и табачная фабрика больше не работают Днепропетровская область: добавка для Южмаша Кировоградская, Черниговская и Харьковская области: остановка выпуска «Фламинго» и БПЛА Одесская область: под прицелом заводы и корабли ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Целями стали заводы, производящие ракеты «Фламинго» и БПЛА, а также электростанции и порты. Карта и подробности удара возмездия — на Life.ru ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Военные объекты Украины попали под мощный удар России. По данным Воздушных сил Украины, в атаке участвовали 130 ударных БПЛА, ракеты «Искандер», «Калибр», «Оникс», «Циркон», С-300 и Х-101.

— Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В своём вечернем обращении Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, призвал украинцев ожидать массированной атаки и обратился к западным партнёрам.

— Многое зависит от наших партнёров — от каждого лидера и каждой страны мира, обладающих необходимыми нам средствами обороны и способных их предоставить. Очень важна политическая воля для этого — прежде всего в США, в Европе и в других странах-партнёрах, — сказал руководитель Украины.

Болезненней всего оказались удары баллистическими ракетами. У Украины нечем их сбивать.

— Российская баллистика остаётся самым большим вызовом. И пакеты ПВО для нас сейчас — это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты к Patriot, — заявил Зеленский.

Киев и область: горят заводы «Фламинго»

В столичном регионе Армия России уделила внимание производственным мощностям и местам хранения FP-5 «Фламинго». Под удар попало предприятие ООО «Умные боеприпасы», занимавшееся сборкой ракет FP-5 и FP-9. Цех сборки ЧАО «Фанплит» также попал под прицел. Компания производила комплектующие для «Фламинго» и БПЛА FP-1 и FP-2. Завод, принадлежащий ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», атаковали из-за того, что на нём осуществлялся выпуск «Фламинго».

О прилётах по территории склада сообщила сеть автомагазинов ATL. Через него проходили поставки автотоваров, аккумуляторов и масел. Также пострадал склад сети строительных магазинов «Днипро-М». Кроме того, атакованы объекты энергетики.

— В Киевской области два «Искандера» посетили Трипольскую ТЭС, а реактивные «Герани» атаковали подстанцию 750 кВ «Киевская» к западу от столицы, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Спутники NASA зафиксировали крупный пожар в Обухове, где находится картонно-бумажный комбинат. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Полтавская область: КрАЗ и табачная фабрика больше не работают

В Кременчуге ВС РФ ударили по ПАО «АвтоКрАЗ». Это предприятие было известно выпуском грузовых автомобилей, но параллельно с машинами, оно занималось созданием шасси для «Фламинго».

Уже во второй раз в Кременчуге атакована табачная фабрика «JTI Украина». По данным МО РФ, на ней выпускали боеприпасы для стрелкового оружия.

Днепропетровская область: добавка для Южмаша

В Днепропетровске поражён ГППО «Южный машиностроительный завод имени О. Макарова». Здесь выпускали ракеты FP-5 и БПЛА FP-1 и FP-2.

— Южмаш — старый знакомый. При Союзе там клепали «Сатану», межконтинентальную Р-36М. 21 ноября 2024-го завод первым в истории принял на себя «Орешник». Судя по всему, очухались и освоили «Фламинго» и дроны. Пришлось навестить снова, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Кировоградская, Черниговская и Харьковская области: остановка выпуска «Фламинго» и БПЛА

В городе Прилуки ударили по месту производства «Фламинго», развёрнутому на базе предприятия ТД «Пластмасс-Прилуки». Аналогичный удар нанесён в Лозовой. Здесь ракеты выпускали на местном механическом заводе.

В Александрии атакован цех «Группы промышленных предприятий «Александрия». Он занимался выпуском БПЛА большей и средней дальности.

Одесская область: под прицелом заводы и корабли

В порту Измаил повреждения получил завод «Дунай судоремонт». Предприятие занималось производством и хранением безэкипажных катеров.

ВС РФ нанесли удары по производствам ракет «Фламинго». Видео © Telegram / Союз Добровольцев Донбасса

— Дунайские порты в последние недели получают регулярно. Окно, через которое Украина принимает топливо и западное железо, продолжают зашторивать, — рассказал военкор Александр Коц.

В Одессе под удар попал сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

Авторы Даниил Черных