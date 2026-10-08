Три автомобиля загорелись после атаки БПЛА в подмосковном Климовске

Три автомобиля загорелись на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск после атаки БПЛА. Пожар уже полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

По предварительным данным, пострадала 37-летняя женщина. Её состояние сейчас уточняется, вся необходимая помощь будет оказана.

Также Life.ru сообщал, что в результате атаки также погиб 57-летний мужчина. Власти выразили соболезнования его родным и близким.

В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет.

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.

Ранее Life.ru писал, что после одной из крупнейших атак БПЛА на Московскую область повреждения получили 47 частных домов в семи муниципалитетах. В результате налёта погибли два человека, ещё девять пострадали. За ночь силы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона.