Хинштейн: При атаке ВСУ на дом в курском селе Илек погиб мужчина

В Курской области 53-летний мужчина погиб в результате удара украинского беспилотника по частному дому. Трагедия произошла в селе Илек Беловского района, здание после атаки оказалось разрушено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 40-летнего тракториста при атаке украинского FPV-дрона на Курскую область. Трагедия произошла 7 октября между сёлами Большое Солдатское и Козыревка, когда мужчина работал в поле. Ещё до этого, 4 октября, в Беловском районе при ударе беспилотника пострадал 71-летний местный житель. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму. Пострадавшего направили в Курскую областную больницу.