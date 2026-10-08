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Опубликовано 8 октября, 15:26

Хинштейн: При атаке ВСУ на дом в курском селе Илек погиб мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курской области 53-летний мужчина погиб в результате удара украинского беспилотника по частному дому. Трагедия произошла в селе Илек Беловского района, здание после атаки оказалось разрушено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели 40-летнего тракториста при атаке украинского FPV-дрона на Курскую область. Трагедия произошла 7 октября между сёлами Большое Солдатское и Козыревка, когда мужчина работал в поле. Ещё до этого, 4 октября, в Беловском районе при ударе беспилотника пострадал 71-летний местный житель. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму. Пострадавшего направили в Курскую областную больницу.

Больше новостей об атаках беспилотников, происшествиях в приграничье и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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