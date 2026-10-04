Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Курскую область

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В деревне Викторовка Рыльского района дрон ударил по жилому дому. Пострадала женщина 1958 года рождения, у неё диагностировали слепое осколочное непроникающее ранение живота.

Ещё одна атака произошла в селе Малое Солдатское Беловского района. По словам Хинштейна, 71-летний мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Обоих пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Званное Глушковского района около реки Сейм беспилотник атаковал мужчину на мопеде. По предварительной информации, в результате удара 64-летний местный житель погиб. Хинштейн выразил соболезнования его родным и близким.