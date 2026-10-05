До трёх выросло число пострадавших от обломков БПЛА у остановки в Курске

Число пострадавших при падении обломков БПЛА возле остановки общественного транспорта на улице Энгельса в Курске увеличилось до трёх. Среди раненых оказалась восьмилетняя девочка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

У ребёнка диагностировали ссадины рук. Травмы оказались лёгкими, помощь девочке оказали на месте.

Ещё один пострадавший — 61-летний мужчина — получил открытый перелом левой ноги. Его госпитализируют в Курскую областную больницу. У 27-летнего мужчины диагностирована травма головы, от госпитализации он отказался.

Ранее Life.ru сообщал,что в Курске при падении обломков украинского БПЛА у остановки на Энгельса пострадал один человек, автобус повреждён, пассажиров эвакуировали. Движение затруднено. Также в Железнодорожном округе повреждён частный дом и пострадала женщина — обоим оказывают медпомощь.