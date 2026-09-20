21-летний парень получил осколочные ранения головы после подрыва на дороге под Курском
Хинштейн: 21-летний парень подорвался на взрывном устройстве под Курском
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21-летний молодой человек подорвался на взрывном устройстве в Хомутовском районе Курской области. Он получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Инцидент произошёл на автодороге между селом Калиновка и посёлком Хомутовка.
«На автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка подорвался на взрывном устройстве 21-летний парень. У него осколочные ранения головы», — написал глава региона.
Сейчас пострадавшего доставляют в Курск. Хинштейн заверил, что медики окажут ему всю необходимую помощь, и пожелал молодому человеку скорейшего выздоровления.
Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом ранении жителя Курской области после взрыва неизвестного предмета. В конце августа 34-летний мужчина в посёлке Пристень поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу.
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