21-летний парень получил осколочные ранения головы после подрыва на дороге под Курском

21-летний молодой человек подорвался на взрывном устройстве в Хомутовском районе Курской области. Он получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Инцидент произошёл на автодороге между селом Калиновка и посёлком Хомутовка.

«На автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка подорвался на взрывном устройстве 21-летний парень. У него осколочные ранения головы», — написал глава региона.

Сейчас пострадавшего доставляют в Курск. Хинштейн заверил, что медики окажут ему всю необходимую помощь, и пожелал молодому человеку скорейшего выздоровления.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом ранении жителя Курской области после взрыва неизвестного предмета. В конце августа 34-летний мужчина в посёлке Пристень поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу.