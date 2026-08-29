Житель Курской области был тяжело ранен, подняв с земли заминированный предмет
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34-летний мужчина получил тяжёлые ранения после взрыва неизвестного предмета в посёлке Пристень Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам очевидцев, местный житель поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.
Хинштейн сообщил, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Губернатор вновь призвал жителей региона не поднимать неизвестные предметы. Он напомнил, что ВСУ дистанционно минируют территории и могут маскировать взрывчатку под бытовые вещи.
«В очередной раз прошу — пожалуйста, не поднимайте никакие предметы», — обратился глава региона к жителям.
Курская область продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ. На днях Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по пекарне и магазину в слободе Белой, где получили ранения шесть человек.
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