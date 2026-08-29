Житель Курской области был тяжело ранен, подняв с земли заминированный предмет

34-летний мужчина получил тяжёлые ранения после взрыва неизвестного предмета в посёлке Пристень Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам очевидцев, местный житель поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн сообщил, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Губернатор вновь призвал жителей региона не поднимать неизвестные предметы. Он напомнил, что ВСУ дистанционно минируют территории и могут маскировать взрывчатку под бытовые вещи.

«В очередной раз прошу — пожалуйста, не поднимайте никакие предметы», — обратился глава региона к жителям.

Курская область продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ. На днях Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по пекарне и магазину в слободе Белой, где получили ранения шесть человек.