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Регион
29 августа, 10:22

Житель Курской области был тяжело ранен, подняв с земли заминированный предмет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

34-летний мужчина получил тяжёлые ранения после взрыва неизвестного предмета в посёлке Пристень Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам очевидцев, местный житель поднял лежавший на земле предмет, после чего тот сдетонировал. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Хинштейн сообщил, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Губернатор вновь призвал жителей региона не поднимать неизвестные предметы. Он напомнил, что ВСУ дистанционно минируют территории и могут маскировать взрывчатку под бытовые вещи.

«В очередной раз прошу — пожалуйста, не поднимайте никакие предметы», — обратился глава региона к жителям.

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область выросло до 11
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область выросло до 11

Курская область продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ. На днях Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по пекарне и магазину в слободе Белой, где получили ранения шесть человек.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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