Шесть человек ранены при ударе ВСУ по пекарне и магазину в Курской области

Шесть человек получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области. Дрон ударил по зданию в слободе Белой, где расположены пекарня и магазин, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАХ.

В момент атаки внутри находились люди. Пострадали пять женщин и один мужчина. У четырёх жительниц диагностированы травмы головы, ещё одна получила осколочные ранения обоих бёдер. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Всех шестерых доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавших планируют перевезти в Курск. Само здание также получило повреждения: пострадали фасад, крыша и остекление.

«Враг продолжает творить свои кровавые бесчинства. Прошу всех наших жителей быть начеку и не пренебрегать мерами безопасности!» — заявил Хинштейн.

Беловский район в последние дни уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. 24 августа три дрона ВСУ ударили по селу Песчаное, тогда ранения получили четверо мужчин. Несколькими днями ранее в том же селе FPV-дрон атаковал автомобиль возле частного дома — 69-летний мужчина погиб на месте.