Дрон рухнул у стен детсада в Курской области: детей и персонал пришлось эвакуировать

В городе Обоянь Курской области вражеский беспилотник упал рядом со зданием детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в оперативной сводке.

Аппарат врезался в дерево возле учреждения. С территории эвакуировали 12 воспитанников и 13 сотрудников. Пострадавших нет, здание не повреждено. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы.

Всего за сутки с 09:00 18 августа до 09:00 19 августа в области сбили 127 дронов различного типа. Артиллерия противника применялась 49 раз по отселенным районам.

Ещё трижды беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В селе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики.

В деревне Рыжевка Рыльского района получила повреждения кровля жилого дома. Погибших и раненых за прошедшие сутки не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Брянске после ракетного удара ВСУ повреждены окна школы. Местные власти пообещали, что ремонт завершат до 1 сентября.