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Регион
30 июля, 11:50

ВСУ атаковали детсад в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Украинские военные нанесли удар по детскому саду «Подснежник» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. К счастью, в момент атаки детей в здании не было, никто из 15 сотрудников не пострадал.

«Здание серьёзно повреждено: выбиты окна и посечён фасад», — написал Балицкий.

В результате атаки здание получило значительные повреждения. Восстановительные работы начнутся после завершения осмотра специалистами.

ВСУ атаковали БПЛА больницу в Херсонской области
ВСУ атаковали БПЛА больницу в Херсонской области

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию Алёшкинской центральной районной больницы. В результате выбиты окна и повреждена стена, пострадавших нет. Атакам подверглись также другие объекты в регионе, масштаб разрушений уточняется.

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Александра Мышляева
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