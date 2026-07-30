ВСУ атаковали детсад в Запорожской области

Украинские военные нанесли удар по детскому саду «Подснежник» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. К счастью, в момент атаки детей в здании не было, никто из 15 сотрудников не пострадал.

«Здание серьёзно повреждено: выбиты окна и посечён фасад», — написал Балицкий.

В результате атаки здание получило значительные повреждения. Восстановительные работы начнутся после завершения осмотра специалистами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию Алёшкинской центральной районной больницы. В результате выбиты окна и повреждена стена, пострадавших нет. Атакам подверглись также другие объекты в регионе, масштаб разрушений уточняется.